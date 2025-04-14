Hasta, daha önce birçok sağlık merkezine başvurmasına rağmen çözüm bulamayınca son çare olarak HG Hospital’a yönlendirildi. Detaylı incelemelerin ardından Prof. Dr. İdris Altun tarafından ameliyata alınan hasta, kısa sürede başarılı bir operasyonla eski sağlığına kavuştu.



Operasyonu değerlendiren Prof. Dr. Altun, “Kurşun çekirdeği, hayati damarlara ve omurilik kanalına oldukça yakındı. Bu durum, ameliyatı son derece riskli hale getiriyordu. Ancak tüm önlemleri alarak titiz bir çalışma gerçekleştirdik ve kurşunu başarılı bir şekilde çıkardık. Şu an hastamız sağlıklı bir şekilde taburcu oldu,” dedi.



Hastanın yakını ise yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

“Birçok hastaneye gittik, ancak bir sonuç alamadık. Sonunda HG Hospital’a yönlendirildik. Burada hocamız titiz bir operasyonla kurşunu çıkardı. Kendisine ve tüm hastane ekibine minnettarız.”

HG Hospital, bu tür başarılı müdahalelerle bölgenin sağlık hizmetlerinde öncü olmayı sürdürüyor.