Malatya'da Üçbağlar Mahallesi'ndeki bir çay ocağı önünde oturan Burak B., yanına yanaşan husumetlisi Hüseyin G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
İki bıçak darbesiyle yaralanan Burak B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralının durumu iyi
Hastanede tedavisi süren Burak B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şahıs gözaltına alınırken olay anı kameralara yansıdı
Olay sonrası kaçan Hüseyin G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Hüseyin G.'nin çay ocağı önünde oturan Burak B.'yi bıçaklama anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.