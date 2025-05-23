İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması devam ediyor. Tutuklanan Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun kurduğu yolsuzluk ve rüşvet ağında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkarken, operasyon giderek genişliyor.

Bu sabah saatlerinde belediyeye yönelik dördüncü dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu kapsamda, yürütülen soruşturmanın 4. dalga operasyonunda 2. Dalga operasyonda alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un da olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 44 zanlı yakalandı, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise sürüyor.