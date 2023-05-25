Soylu, Katar Kalkınma Fonu'nun finansmanıyla Suriye'nin kuzeyinde inşa edilecek 240 bin kalıcı konutla Türkiye'deki 1 milyon sığınmacının geri dönüşünün sağlanacağını söyledi.

"Türkiye'de bulunan Suriyeli kardeşlerimizin sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle tam bir yıldır bunun çalışması yapılmaktadır. Kardeşlerimizin sayesinde burada yeni hayatlar yeşerecektir. Bu bölgeler savaşın, karmaşıklığın, kaosun değil ümidin, geleceğin bölgesi olacaktır. Allah izin verirse yaklaşık 2,5-3 yıllık zaman dilimi içinde 240 bin konut ve 1 milyon insan bu bölgede yerleşime başlayacak, hayatına devam edecek, üretimini, eğitimini sağlayacak ve bu bölge, bölgemizin en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelecektir."