İçişleri Bakanlığı, 2025 yılı için 65 kaymakam adayı alımı yapacağını duyurdu. Bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlanan ilana göre, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil edilmek üzere gerçekleştirilecek sınavla başarılı adaylar, kaymakamlık mesleğine ilk adımlarını atacak.

Adaylar, 23-30 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak hem web sitesi hem de mobil uygulama üzerinden yapılabilecek. Ayrıca ÖSYM başvuru merkezleri de başvuru yapmak isteyen adaylara destek sağlayacak.

Söz konusu sınav, 6 Aralık 2025 Cumartesi günü ÖSYM tarafından düzenlenecek. Sınavın hangi illerde yapılacağı, adayların hangi alanlardan sorumlu olacağı, sınav süresi ve puanlama sistemi gibi ayrıntılar da yine ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuzda yer alacak.

Kaymakam adaylığına başvurmak isteyen kişilerin;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

35 yaşını doldurmamış olması,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir fakülteden mezun olması

gerekiyor.

Ayrıca kamu haklarından mahrum olmamak ve adli sicil şartlarını taşımak da başvuru kriterleri arasında yer alıyor.

Adaylar, sınav süreci sonrasında yapılacak mülakat ve eğitim programlarını başarıyla tamamladıkları takdirde, Türkiye'nin farklı illerinde kaymakamlık görevine başlayabilecek.

Adayların başvuru süreci ve sınava ilişkin tüm güncel gelişmeleri hem İçişleri Bakanlığı hem de ÖSYM’nin resmî kanallarından takip etmeleri gerekiyor. İlan detaylarına ve başvuru kılavuzuna, İçişleri Bakanlığı’nın www.icisleri.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.