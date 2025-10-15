Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir motosikletin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada hem motosiklet sürücüsü hem de karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Hanefi Mahçiçek Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası ve kimliği belirlenemeyen bir motosiklet sürücüsü, bulvar üzerinde seyir halindeyken aniden yola çıkan iki yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalar metrelerce savrulurken, motosiklet sürücüsü de kontrolünü kaybederek yere düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı ve kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Motosikletin hız sınırını aşıp aşmadığı ya da yayaların yaya geçidini kullanıp kullanmadığı gibi ayrıntılar, soruşturma kapsamında değerlendirilecek.