Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin spor altyapısını güçlendirmek ve amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla önemli bir programa daha imza attı.

Şairler Tepesi’nde düzenlenen Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Programı, spor camiasının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Program kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine toplam 8 milyon TL destek sağlandı. Bu destek paketiyle kulüplere 4 milyon TL nakdi yardım, ayrıca 4 milyon TL tutarında ulaşım desteği verildi.

Törende konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sporun sadece bir fiziksel aktivite değil, aynı zamanda birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren bir alan olduğuna dikkat çekti.

Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ta sporun gelişimi için son yıllarda yapılan yatırımların artarak sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Depremin ardından yeniden inşa ettiğimiz şehrimizde, spor alanında da büyük bir dönüşüm yaşıyoruz. Yeni spor tesisleri, sahalar, gençlik merkezleriyle Kahramanmaraş’ı sadece bölgesinde değil, Türkiye genelinde sporun merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu destek programı, sporun her dalına gönül veren kardeşlerimize bir moral ve güç kaynağı olacaktır. Biz, spora yapılan her yatırımın aslında geleceğe yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz.”

Programda ayrıca, spor kulüplerinin temsilcileri, antrenörler ve genç sporcular da hazır bulundu.

Destek çeklerinin takdim edildiği törende, spor camiası Başkan Görgel’e teşekkürlerini ileterek, sağlanan desteğin şehrin spor potansiyeline büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin amatör spora yönelik bu önemli desteği, hem kulüplerin faaliyetlerini sürdürebilmesi hem de yeni sporcuların yetişmesi açısından büyük önem taşıyor.