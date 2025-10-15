Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürüyor.

Renkli ve coşkulu bir atmosferde geçen programda, Büyükşehir Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine toplam 8 milyon TL destek sağlandı. Destek kapsamında kulüplere 4 milyon TL nakdi yardım ve 4 milyon TL değerinde ulaşım desteği verildi.

Programda konuşan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mesut Çanak, spora yapılan bu desteğin sadece maddi değil, manevi anlamda da büyük bir motivasyon sağladığını belirtti.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan ise konuşmasında, son yıllarda Kahramanmaraş’ta spora olan ilginin giderek arttığını vurguladı.

Programda ayrıca, kentte faaliyet gösteren kulüplerin temsilcilerine sembolik destek çekleri takdim edildi.

Sporcuların ve yöneticilerin yoğun katılım gösterdiği törende, birlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

Her yaştan sporcunun daha iyi şartlarda antrenman yapabilmesi ve yeni yeteneklerin yetişebilmesi adına yapılan bu destek ile şehirde spora olan ilgiyi daha da artırması bekleniyor.