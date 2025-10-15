Kahramanmaraş’ın önde gelen yerel televizyon kanallarından Aksu TV’nin büyük ilgi gören programlarından “Artı Eksi”, her hafta hem şehirde hem de Türkiye genelinde yaşanan gelişmeleri farklı bakış açılarıyla ele alarak dikkat çekiyor. Gündemi sadece aktarmakla kalmayan program, olayların perde arkasını, olası sonuçlarını ve topluma etkilerini derinlemesine analiz ederek izleyiciye kapsamlı bir perspektif sunuyor.

Programda şehrin sosyal, ekonomik, kültürel ve politik dinamikleri masaya yatırılırken, izleyiciler de güncel konulara dair doğru ve tarafsız bilgiye ulaşma imkânı buluyor.

Alanında Uzman İki İsimden Güçlü Yorumlar

Programın tecrübeli isimleri; Hukukçu, araştırmacı gazeteci ve yazar Serdar Erdoğanyılmaz ile Ekonomi Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen, gündemin öne çıkan başlıklarını objektif bir yaklaşımla değerlendiriyor.

İkili, hem ulusal hem de yerel gündemi değerlendirirken farklı disiplinlerden beslenen yorumlarıyla bilgi birikimini ve tecrübelerini ekranlara taşıyor.

Gündemi Sorgulatan, Fikir Üreten Bir Platform

“Artı Eksi”, yalnızca bilgi veren değil, aynı zamanda düşündüren ve sorgulatan bir yayın formatı sunuyor. Program boyunca aktarılan her bilgi, her yorum ve her analiz; izleyicinin gündemi yalnızca takip etmesini değil, yorumlamasını da sağlıyor. Böylece hem Kahramanmaraş halkı hem de Aksu TV ekranlarını takip eden geniş kitleler, yaşanan gelişmeleri sadece yüzeysel değil, derinlemesine okuma fırsatı buluyor.