Yetkililerden yapılan açıklamada, son bir yıl içerisinde 254 bin konutun daha tamamlandığı, yıl sonuna kadar ise toplamda 455 bin ev ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edilerek inşa sürecinin tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Türkiye’nin 6 Şubat 2023’te yaşadığı ve 11 ili etkileyen büyük depremler sonrası başlatılan kapsamlı çalışmalar kapsamında, ilk etapta geçici barınma alanları oluşturulmuş, depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun bir destek süreci yürütülmüştü.

Kalıcı konut ve iş yerlerinin yapımına hız verilen deprem bölgesinde, çalışmaların büyük bir bölümünün tamamlandığı belirtilirken, teslim edilen konut sayısının bu yıl sonu itibarıyla 455 bine ulaşacağı ifade edildi. Yeni yerleşim alanlarının, güvenli zeminler üzerinde ve depreme dayanıklı şekilde inşa edildiği vurgulandı.

Yetkililer, yürütülen çalışmalarla birlikte depremzedelerin kalıcı, güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşmasının amaçlandığını belirterek, kalan sürecin de planlanan takvim doğrultusunda tamamlanacağını kaydetti.