Kura sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı, bugün saat 14.00’te Afşin Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda vatandaşlara kura süreciyle ilgili kapsamlı bilgi verilirken, katılımcıların soruları da yanıtlandı.

Afşin Rezerv Alan 2 kapsamında yer alan konut ve ofisler için hak sahiplerinin belirleneceği kura çekiminin, şeffaflık ilkesi doğrultusunda 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.00’da, Ankara Kentsel Dönüşüm Başkanlığı binasında noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Büyükşehir'den Türkoğlu’nda temizlik seferberliği
Kura çekimi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın resmî YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla vatandaşların izlenimine sunulacak.

12 konut ve 76 ofis için hak sahiplerinin belirleneceği kuralar için yetkililer, sürecin tamamen mevzuata uygun ve açık bir şekilde yürütüleceğini vurguladı.

Öte yandan kura kapsamı dışında tutulacak alanlara da açıklık getirildi. Buna göre; alt kattaki ticari alanlar, kamuoyunda “Yediler İş Merkezi” olarak bilinen alandaki yapılar ile Vergi Dairesi alanındaki yapılar bu aşamada kura kapsamına dâhil edilmeyecek. Söz konusu alanlara ilişkin işlem ve uygulamalara dair detayların ise ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Bilgilendirme toplantısında sunumlar, Afşin Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Demir ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yetkilisi Seyitcan Varlı tarafından yapıldı. Yetkililer, süreç boyunca vatandaşların düzenli olarak bilgilendirileceğini ve tüm aşamaların şeffaflıkla sürdürüleceğini ifade etti.

