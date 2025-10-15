Edinilen bilgilere göre kaza, Afşin Bey Caddesi üzerinde sabah saatlerinde gerçekleşti. 46 D 0810 plakalı otomobil, cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan Nuray Bekiroğlu’na çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan talihsiz kadın ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bekiroğlu, hızla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Otomobil sürücüsünün kimliğiyle ilgili araştırmalar sürerken, kazanın tam olarak nasıl meydana geldiği, hız ihlali olup olmadığı ve yaya geçidi kullanılıp kullanılmadığı gibi detaylar soruşturma kapsamında değerlendirilecek.