Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir dizi programa katılmak üzere şehre gelen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ı makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette, 6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeler ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Fırat Görgel, depremler sonrası yürütülen yeniden inşa ve ihya süreci hakkında bilgiler paylaştı.

Deprem Sonrası Yeniden İnşa Süreci Masaya Yatırıldı

Başkan Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın deprem sonrası toparlanma sürecinde kamu kurumlarıyla koordineli şekilde önemli mesafeler kat ettiğini belirterek; konut projeleri, ulaşım yatırımları, sosyal yaşam alanları ve kültürel projeler hakkında önemli ilerlemenin kat edildiğini belirtti. Şehrin sadece fiziki olarak değil, sosyal ve kültürel açıdan da yeniden ayağa kaldırılması hedefi doğrultusunda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Görgel, “Bugün Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan’ı şehrimizde ağırlıyoruz. Ekim ayında Geleneksel Güreş Federasyonumuz ve Etnospor Konfederasyonumuz iş birliğiyle ilk kez düzenlenen Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştık. Ziyaretleri dolayısıyla Sayın Bilal Erdoğan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.