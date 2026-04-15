İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin Bakan Çiftçi tarafından olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişinin görevlendirildiği ifade edildi.

Çiftçi'nin olay yerine ivedilikle hareket ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya ilişkin olarak İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi tarafından; olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 4 Mülkiye Başmüfettişi ile 4 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.

İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi olay yerine ivedilikle hareket etmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yayın yasağı kararı alınmıştır.

Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."