Ankara'da yaşlı iki adamın kavgası görenleri şoke etti.

Keçiören, Atapark Mahallesi'nde görüntülenen olayda, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıkan iki şahıs kavgaya tutuştu.

Kemerle kavga ettiler

Kemerlerin çıktığı olayda, ikili sokak ortasında birbirine saldırmaya başladı.

"Dayı vur kemeri"

Yaşlı adamlar kavga ederken o anları kayıt altına alan şahsın ise "Dayı vur kemeri" dediği duyuldu.

Kavga devam ederken, taraflardan biri yere düştü. Bu esnada bölgeye gelen bir genç ise yaşlı adamı darbetmeye başladı.