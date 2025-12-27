İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik uygulanan 6 ay – 6 bin kilometre kuralı, 1 Temmuz 2026’ya kadar uzatıldı. Düzenlemeye göre, ikinci el araç ticaretiyle uğraşanlar; motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan doğrudan ya da dolaylı şekilde satışa sunamayacak.

İlan Kısıtlaması da Devam Ediyor

Düzenleme kapsamında, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde ilanla pazarlanması yasağı da 1 Temmuz 2026’ya kadar geçerliliğini sürdürecek. Böylece fahiş fiyat artışlarının ve spekülatif ilanların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetki Belgesi Başvurularında Lise Şartına Erteleme

Öte yandan, vergi kaydı veya meslek odası kaydı bulunan işletmeler için önemli bir kolaylık getirildi. Buna göre, 1 Nisan 2026’ya kadar yapılacak yetki belgesi başvurularında lise mezuniyeti şartı aranmayacak. Bu düzenleme, sektörde faaliyet gösteren mevcut işletmelerin belge süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Amaç Piyasa Dengesini Korumak

Uzatılan uygulamalarla birlikte ikinci el araç piyasasında stokçuluğun önlenmesi, fiyat istikrarının sağlanması ve tüketicinin korunması hedefleniyor. 6 ay – 6 bin kilometre kuralı ile ilan sınırlamasının birlikte devam etmesi, piyasa denetiminin sıkı şekilde sürdürüleceğini gösteriyor.