Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sıfır otoyu geçen ikinci el piyasasında fiyatların alınan önlemlerle gevşemeye başladığını açıkladı.
İkinci el araç fiyatlarının sıfır fiyatlarını geçmesi son ayların bir numaralı gündem maddesiyken Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Bakan Ömer Bolat tebdili kıyafetle denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtirken "Bayiler ve galeriler üzerinde yoğun denetimlere girdik. Arkadaşlarımız tespit ettikleri haksız, uygunsuz faaliyetler, stokçuluk faaliyetine ceza kestiler. İkinci el satışlarında satışların gevşediğini gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.