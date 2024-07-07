Sabahın erken saatleriyle birlikte araba alıp satmak isteyenler Kayseri yolu üzerindeki araba pazarının yolunu tuttu. Ancak artan araç fiyatları, vatandaşları olumsuz etkiledi ve ikinci el otomobil pazarına gelenlerin çoğu elleri boş döndü.

Pazardaki alıcı ve satıcılar, fiyatların çok yüksek olmasından şikâyet ederken, piyasada var olan karmaşıklığın bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşlar, araç alım satımında yaşanan bu zorlukların çözülmesi için yetkililerden adım atılmasını bekliyor.

Araç pazarında fiyatların sürekli artması, ikinci el otomobil almayı düşünen birçok kişiyi zor durumda bırakıyor. Vatandaşlar, mevcut ekonomik koşullar altında araç sahibi olmanın giderek zorlaştığını belirtiyor. Bu durum, hem alıcıları hem de satıcıları olumsuz etkiliyor.

Pazarda bulunan bir alıcı, "Fiyatlar o kadar yüksek ki, hayal ettiğimiz aracı almak artık imkânsız hale geldi. İkinci el piyasasında bile bu kadar yüksek fiyatlar beklemiyorduk," dedi. Bir başka satıcı ise, "Aracımı satmak için geldim ama bu fiyatlarla alıcı bulmak zor. Piyasadaki bu karmaşıklığın bir an önce düzeltilmesi gerekiyor," şeklinde konuştu.

Pazardaki satıcılar da fiyatları yükseltme eğiliminde olunca, alıcılar alternatif arayışlarına yöneldi. Ancak, beklentilerin aksine, uygun fiyatlı araç bulmak oldukça zorlaştı ve birçoğu elleri boş bir şekilde pazardan ayrıldı. Bu durum, ikinci el otomobil alım satımı yapmak isteyenleri endişelendiriyor. Fiyatların yüksek seyretmesi ve arzın kısıtlı olması, pazardaki durgunluğu derinleştiriyor.