AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, teşkilat binasında düzenlediği basın toplantısında, Filistin'e yönelik devam eden saldırılara karşı sert açıklamalarda bulundu. İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına uyguladığı insanlık dışı saldırıları şiddetle kınayan Gül, bu durumun bir soykırım olarak nitelendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gül, konuşmasında Filistin’in bağımsızlık mücadelesinin, evrensel insan hakları mücadelesinin bir parçası olduğunu belirterek, “Bu mücadele, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla devam edecektir” dedi.