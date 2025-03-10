Operasyonlar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 87 kişi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 kişi ve hırsızlık olaylarına karışan 30 kişi olmak üzere toplam 123 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 58’i tutuklandı.

Yapılan aramalarda 3.04 gram esrar, 815.87 gram metamfetamin, 813.22 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1489 adet sentetik ecza, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik ekipleri de aynı tarihlerde trafik güvenliğini artırmak ve gürültü kirliliğini önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda; 183 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 141 araca abartı egzoz kullanımından, 677 kişiye ise sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.