Kahramanmaraş’ta narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, i.t. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda, İ.T.'nin 49 kilo 100 gram skunk ve 900 gram toz esrar ile yakalandığı bildirildi. Şahıs, olayın ardından adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yetkililer, operasyonun uyuşturucu ticaretine ağır bir darbe vurduğunu belirtti.