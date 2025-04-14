Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 7-14 Nisan 2025 tarihleri arasında il genelinde düzenlediği operasyonlarla suçlulara göz açtırmadı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 100 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 74 kişi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi ve hırsızlık olaylarına karışan 21 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Gözaltına alınanlardan 60’ı tutuklandı. Yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde, 8.255 paket kaçak sigara ve içi doldurulmuş makaron 2.013 adet sentetik ecza 13 ruhsatsız tabanca 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik ekipleri, gürültü kirliliği ve trafik güvenliğini tehdit eden sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda: Yüksek sesle müzik dinleyen 85 araca, Abartı egzoz kullanan 61 araca, sürücü belgesi olmadan araç kullanan 410 kişiye işlem yapıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak adına çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.