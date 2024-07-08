Emniyet müdürlüğünce il genelinde 01.07.2024 08.07.2024 tarihleri arasında cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonel faaliyetlerde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 89 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 1 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 22 şahıs olmak üzere toplam 112 kişi yakalanarak adlı makamlara sevk edildi, 62 şahıs tutuklandı.

İl emniyet müdürlüğü ekipleri bu çalışmalar esnasında 37,73 g metamfetamin, 61.96 gr esrar, 35.94 gr sestetik kannabinoid (bonzai), 255 adet sentetik ecza, 7 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan; 122 araca yüksek müzik dinlemekten, 30 araca abartı egzozdan işlem yapıldı.

İl emniyet müdürlüğünce ilimizde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)