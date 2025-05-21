Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından 12-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde önemli başarılar elde edildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında; çeşitli suçlardan aranan 94 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 18 şahıs ve hırsızlık olaylarına karışan 18 şahıs olmak üzere toplam 130 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 76’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonlar sırasında ele geçirilen suç unsurları ise dikkat çekti: 2 kilo 592,82 gram metamfetamin 66,29 gram sentetik kannabinoid (bonzai) 96,17 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 4.219 adet sentetik ecza hap 4 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerde: 210 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 64 araca abartı egzoz kullanımından,, 479 kişiye ise sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şehirde genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.