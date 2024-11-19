Kahramanmaraş’ta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 23 yıl hapis cezası bulunan İ.B. isimli şahsı yakaladı. Hayvan hırsızlığı, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından aranan İ.B., titiz çalışmalar sonucunda gözaltına alındı.
Adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, kamu güvenliğini tehdit eden suçlarla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, suçluların adalet önüne çıkarılmaya devam edileceğini vurguladı.