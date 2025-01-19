Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelindeki Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde icra edilen faaliyetlerde; 14 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve 2 de kurusıkı tabanca ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve tarihi objeler ele geçirdi.

Bu çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 340 şahıs da yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Trafik jandarması ekiplerince kontrol edilen 18 bin 446 araç sürücüsünden kuralları ihlal eden 872’sine toplam 3 milyon 296 bin TL idari para cezası kesildi.

136 araç trafikten men edilirken alkollü olarak araç kullanan 10 şahsın da ehliyetine el konuldu. Radar denetimlerinde hız kurallarına uymayan 165 sürücüye 572 bin 55 TL idari para cezası uygulandı. Ülkeye kaçak yollardan girdiği belirlenen ve çeşitli suçlara karışan 27 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemler başlatıldı. Terör örgütlerine yönelik icra edilen operasyonlarda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.