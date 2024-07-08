Elbistan ilçesinde 11 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların ikametlerinde yapılan arama neticesinde çok sayıda silah ve bunlara bağlı malzemeler ele geçirildi



- 1 adet AK-47 Kalaşnikof Uzun Namlulu Tüfek

- 21 adet Ruhsatsız Tabanca

- 20 adet Av Tüfeği

- 3053 adet (9) mm Tabanca Fişeği

- 670 adet Av Tüfeği Fişeği

- 25 adet Bıçak

- 3 adet Kama

- 1 adet Kılıç

- 1 adet Satır

- 18 adet Gövde

- 17 adet Üst Kapak

- 2 adet Namlu

- 19 adet Şarjör

- Spiral Makinesi

- Matkap Makinesi

- Zımpara

- Silah yapımında kullanılan muhtelif parçalar



Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden 24 saat azim ve kararlılık ile çalışmaktadır.