Bakan Kurum, Elbistan ilçesini ziyaret etti Bakan Kurum, Elbistan ilçesini ziyaret etti

Elbistan ilçesinde 11 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların ikametlerinde yapılan arama neticesinde çok sayıda  silah ve bunlara bağlı  malzemeler ele geçirildi

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- 1 adet AK-47 Kalaşnikof Uzun Namlulu Tüfek
- 21 adet Ruhsatsız Tabanca
- 20 adet Av Tüfeği
- 3053 adet (9) mm Tabanca Fişeği
- 670 adet Av Tüfeği Fişeği
- 25 adet Bıçak
- 3 adet Kama
- 1 adet Kılıç
- 1 adet Satır
- 18 adet Gövde
- 17 adet Üst Kapak
- 2 adet Namlu
- 19 adet Şarjör
- Spiral Makinesi
- Matkap Makinesi
- Zımpara
- Silah yapımında kullanılan muhtelif parçalar

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Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden 24 saat azim ve kararlılık ile çalışmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi