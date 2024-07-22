İl Koordinasyon Kurulu temmuz ayı toplantısında gündem gereği kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerin 2024 yılı yatırımlarının dönemsel gerçekleşmeleri ve koordinasyonu gerektiren konuları değerlendirildi.





Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ünlüer, “Koordinasyon kurulumuzun değerli üyeleri toplantımıza hoş geldiniz. Bu üçüncü toplantımız oranlara baktığımız zaman %50 ye yakın nakdi gerçekleştirmeyi yatırımcı kuruluşlarımız yapmış, ilimize vermiş oldukları hizmetten dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Yıl sonuna kadar bütün alanlarda hem fiziki hem de nakdi gerçekleşme oranımızı % 100‘e yaklaştırmayı hedefliyoruz.

İlimiz deprem bölgesi olduğu için yoğun bir inşaat faaliyetlerimiz var onun için her tarafta inşaatlarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Paydaşlarımızla birlikte el ele vererek alanında uzman arkadaşlarımızla bu işleri hızlıca tamamlayacağız. Yıl sonuna geldiğimizde vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artıracağımıza, onlara huzurlu ve yaşanabilir bir şehirde hizmet sunacağımıza inanıyorum.” dedi.

Toplantı, 2024 yılı yatırımlarının dönemsel gerçekleşmeleri ve koordinasyonu gerektiren konuların değerlendirilmesi ile sona erdi.