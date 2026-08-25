Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dijital dünyada hızla yayılan bilgi kirliliği, manipülasyon ve provokasyonlara karşı sahada farkındalığı artıracak dev bir adım attı. Başkanlığa bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından 81 ilde geniş kapsamlı açık hava kampanyası başlatıldı.

Türkiye genelindeki meydan, cadde ve açık hava mecralarında vatandaşlarla buluşan kampanya; çarpıcı görselleri ve somut uyarılarıyla medya ve bilgi okuryazarlığını pekiştirmeyi hedefliyor.

Kampanyada Öne Çıkan Kritik Başlıklar

Vatandaşların dijital platformlarda doğru bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak ve yalan haberlere karşı bilinç oluşturmak amacıyla hazırlanan kampanyada şu temel vurgular öne çıkıyor:

"Dur, Düşün, Sorgula:" Paylaşım yapmadan önce bilginin kaynağını mutlaka doğrula.

"Gerçeğe Bak:" Gösterilen yapay algılara değil, somut hakikate odaklan.

"Eksik Bilgiye Dikkat:" Yarım ve eksik bilginin yanlış algı ürettiğini asla unutma.

Devlet-millet dayanışmasıyla yürütülen bu seferberlikle, toplumsal bağışıklığın artırılması ve hakikatin sesinin her alanda daha gür duyurulması amaçlanıyor.

Burhanettin Duran: "Dezenformasyon Doğrudan Bir Milli Güvenlik Meselesidir"

Kampanyaya ve yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu önemli ifadelere yer verdi:

"Dezenformasyon, günümüzde sadece bir bilgi kirliliği değil, doğrudan bir milli güvenlik meselesidir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşma hakkını korumak ve manipülasyonlara karşı kalkan olmak amacıyla Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz 7/24 esasıyla, azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Yalanı ifşa etmeye, hakikati anında milletimizle paylaşmaya gayret ediyoruz."

Sürecin sadece kurumsal mücadeleyle sınırlı kalmayacağını belirten Duran, bireysel bilincin ve medeni sorumluluğun hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Bu amansız mücadeledeki en büyük gücün, devletin kararlılığı kadar milletin feraseti ve güçlü sağduyusu olduğunun altı çizildi.