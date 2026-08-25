Türkiye'nin tarımsal hasılasındaki gelişmelere vurgu yapan Bakan Yumaklı, “Türkiye tarımsal hasılada dünyada 7'nci, Avrupa'da birinci sırada” ifadelerine yer verdi.

Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılasındaki gelişmelere vurgu yaparak, "2002 yılında Türkiye 24,5 milyar dolar tarımsal hasılayla dünyada 12'nci sıradaydı. 2025 yılı verilerine göre, Türkiye 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7'nci, Avrupa'da da birinci sıraya yükseldi. 'Türkiye'de artık tarım bitti, hiçbir şeyi kendimiz üretmiyoruz, yaptığımız üretim bize yetmiyor, her şeyimizi yurt dışından getiriyoruz' deniliyor. Bunlar doğru değil." ifadelerini kullandı.