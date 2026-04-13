Eğitim programlarının açış konuşmalarını yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, İletişim Başkanlığı olarak sadece bilgi aktaran bir kurum olmadıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve devletin hakikati koruma misyonuna öncülük ettiklerini belirtti.

Şahin, dijital hızın arttığı günümüzde anlık olarak dolaşıma giren dezenformasyonlara karşı mücadele ettiklerini ve medyanın doğrulama mekanizmalarının da bu açıdan kritik önem taşıdığının altını çizdi.

Asılsız iddialara anında müdahale

Sosyal medya üzerinden İsrail menşeli bazı sosyal medya hesaplarının Türkiye hakkındaki asılsız paylaşımlarına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Gerçeği yansıtmayan söz konusu paylaşımlara karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, Türkiye'nin, bölgedeki tüm süreçlerde huzur ve istikrarın korunmasını esas alan bir duruş sergilediğini belirterek, ülkemizin küresel ölçekte takdir gören diplomatik başarısını hedef alan bu algı operasyonlarının, uluslararası kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını ifade etti.

Bu açıklama üzerine dezenformatif içerik üreten sosyal medya hesabı ilgili paylaşımını sildi ve 'evet biz yanlış biliyormuşuz, Türkiye doğruymuş' diyerek özür dilemek zorunda kaldı. Bu da herhalde dezenformasyonla mücadelenin sadece ülkemiz için değil, diplomasi ayağında ve uluslararası ilişkilerde de ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.”

“Dezenformasyonla mücadelede güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz”

Dijital çağın sınaması olan dezenformasyona karşı kararlı bir şekilde mücadele edeceklerinin altını çizen Şahin, “Hakikat ile yalan çizgisi arasında bir duruş sergilememiz ve doğru tarafta olmamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Dezenformasyonu sadece bir iletişim sorunu olarak değil, aynı zamanda milli güvenlik meselesi olarak ele aldıklarını dile getiren Şahin, “Dezenformasyon, hakikatin üzerini örten, karşısında durulması gereken bir kavram. Bu bağlamda dezenformasyonla mücadelede devletin ve milletin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının dezenformasyonla mücadelede millet adına sorumluluk üstlenmesi gerektiğine işaret eden Şahin, bu konuda kararlı olduklarını ve güçlü adımlar atmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi asılsız iddiayı yalanlamıştı

ABD merkezli sosyal medya uygulaması X'te, farklı hesaplar tarafından "Türkiye'nin İran'a mühimmat sağladığı" iddiası dolaşıma sokulmuştu. Uluslararası çapta gündem olan paylaşımlarda, "ABD'ye ait F-15 savaş uçağının Türkiye üretimi uçaksavarlarla hedef alınarak düşürüldüğü" öne sürülmüştü.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve dezenformasyon odaklı mecralarda Türkiye'nin İran'a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği, düşürüldüğü iddia edilen ABD'ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifadelerine yer verilerek iddia yalanlanmıştı.

Söz konusu paylaşımların tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı vurgulanan paylaşımda, "Nereden kaynaklandığı tahmin edilebilecek bu tür gerçek dışı iddialar, Türkiye'nin bölgesel krizlerde üstlendiği yapıcı rolü ile barış ve diplomasi odaklı gayretlerini zedelemeye yönelik kasıtlı birer psikolojik harp saldırısı ve kara propaganda girişimidir." ifadeleri kullanılmıştı.