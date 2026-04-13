Galatasaray Kritik Puan Kaybı Yaşadı

Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip puanını 68’e yükseltirken, önemli bir avantajı kaçırmış oldu.

Zirvede Fark Azaldı

Alınan beraberlik sonrası liderlik koltuğunda oturmaya devam eden Galatasaray, rakipleriyle arasındaki puan farkını koruyamadı.

Ligde artık her puanın altın değerinde olduğu son haftalara girilirken, şampiyonluk yarışında hata payı minimuma indi.

Son 5 Hafta: Kritik Viraj

2025-2026 sezonunun bitimine sadece 5 hafta kala, şampiyonluk yarışında tüm gözler kalan maçlara çevrildi.

Takımların fikstürü, zirve mücadelesinin kaderini belirleyecek.

Galatasaray’ın Kalan Maçları

Gençlerbirliği (Deplasman)

Fenerbahçe

Samsunspor (Deplasman)

Antalyaspor

Kasımpaşa (Deplasman)

Fenerbahçe’nin Kalan Maçları

Rizespor

Galatasaray (Deplasman)

Başakşehir

Konyaspor (Deplasman)

Eyüpspor

Trabzonspor ve Beşiktaş da Takipte

Zirve yarışında sadece iki takım değil, Trabzonspor ve Beşiktaş da iddiasını sürdürüyor.

Bu ekiplerin alacağı sonuçlar, şampiyonluk denklemini doğrudan etkileyecek.

Derbi Maçı Belirleyici Olabilir

Özellikle Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi, sezonun kader maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu karşılaşma, şampiyonluk yolunda en büyük kırılma anlarından biri olabilir.

Şampiyonluk Yarışı Nefes Kesecek

Ligde son haftalara girilirken, zirvede yaşanan bu puan kaybı rekabeti daha da artırdı.

Taraftarlar, sezonun son düdüğüne kadar sürecek nefes kesen bir yarışa tanıklık edecek.