Barış Umudu Sona Erdi, Fiyatlar Fırladı

Hafta sonu gerçekleştirilen diplomatik temaslardan sonuç alınamaması, küresel enerji piyasalarında dengeleri altüst etti. Daha önce ateşkes beklentisiyle gerileyen petrol fiyatları, yeni gelişmelerin ardından hızla yükselişe geçti.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7’nin üzerinde artarak 102 dolar seviyesini aşarken, bu yükseliş piyasalarda ciddi tedirginlik yarattı.

Hürmüz Boğazı Kritik Eşik Haline Geldi

Dünya petrol taşımacılığının önemli bir bölümünün gerçekleştiği Hürmüz Boğazı, yeniden küresel gerilimin merkezine oturdu.

Bölgedeki çatışmaların ardından enerji sevkiyatında ciddi aksamalar yaşanırken, bazı ülkeler kendi tankerleri için alternatif güvenlik koridorları oluşturmaya başladı. Ancak uzmanlar, sevkiyatın büyük ölçüde yavaşladığına dikkat çekiyor.

Abluka Kararı Gerilimi Tırmandırdı

ABD tarafından açıklanan deniz ablukası kararı, tansiyonu daha da yükseltti. Yapılan açıklamalarda, bölgedeki deniz trafiğinin sıkı şekilde kontrol altına alınacağı ifade edilirken, bu adımın petrol arzını doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor.

Karşı taraftan gelen sert açıklamalar ise bölgedeki askeri riskin büyüdüğüne işaret ediyor.

Asya Piyasalarında Sert Düşüş

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, finans piyasalarını da olumsuz etkiledi.

Asya borsalarında kayıplar dikkat çekerken, özellikle enerji ithalatına bağımlı ülkelerde endeksler aşağı yönlü hareket etti. Küresel piyasalarda da belirsizlik hâkimiyetini sürdürüyor.

Uzmanlar Ne Diyor?

Ekonomistler, petrol fiyatlarının seyrinin önümüzdeki günlerde tamamen siyasi gelişmelere bağlı olacağını vurguluyor.

Özellikle deniz ablukasının kapsamı ve yeni diplomatik girişimlerin olup olmayacağı, fiyatların yönünü belirleyecek en kritik faktörler arasında gösteriliyor.

Yeni Bir Enerji Krizi Kapıda mı?

Yaşanan gelişmeler, küresel enerji piyasalarında yeni bir dalgalanmanın habercisi olarak yorumlanıyor.

Uzmanlara göre gerilimin devam etmesi halinde petrol fiyatlarında daha sert yükselişler görülebilir ve bu durum dünya genelinde enflasyon baskısını yeniden artırabilir.