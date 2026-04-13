Türkiye Genelinde Eş Zamanlı Baskın

Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, Emniyet birimleri 7-12 Nisan tarihleri arasında 67 ilde harekete geçti.

Binlerce personelin katıldığı operasyonlarda, çok sayıda adrese baskın düzenlendi.

Binlerce Personel Sahadaydı

Operasyonlara:

1329 ekip

3 bin 322 personel

16 hava aracı

39 narkotik dedektör köpeği

katıldı. Geniş çaplı çalışma, Türkiye genelinde uyuşturucu ağlarına ağır darbe vurdu.

Tonlarca Uyuşturucu ve Milyonlarca Hap Ele Geçirildi

Yapılan aramalarda:

580 kilogramdan fazla uyuşturucu madde

1 milyon 108 bini aşkın uyuşturucu hap

ele geçirildi. Bu miktar, son dönemin en büyük operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Yüzlerce Şüpheli Yakalandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 839 şüpheliden:

349’u tutuklandı

115 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi

Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Birçok İlde Büyük Yakalamalar

Operasyonlar kapsamında özellikle büyük şehirlerde dikkat çeken miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul, Van, İzmir, Ankara ve birçok ilde yapılan baskınlarda farklı türde uyuşturucu maddeler ve sentetik haplar bulundu.

“Gençlerimizi Korumakta Kararlıyız”

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda toplumsal bir mücadele olduğuna dikkat çekti.

Açıklamalarda, gençleri hedef alan suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Mücadele Sürecek

Güvenlik birimleri, uyuşturucu ticaretine karşı operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Amaç, hem suç ağlarını çökertmek hem de toplum sağlığını korumak.