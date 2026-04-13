Türkiye Genelinde Eş Zamanlı Baskın
Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, Emniyet birimleri 7-12 Nisan tarihleri arasında 67 ilde harekete geçti.
Binlerce personelin katıldığı operasyonlarda, çok sayıda adrese baskın düzenlendi.
Binlerce Personel Sahadaydı
Operasyonlara:
- 1329 ekip
- 3 bin 322 personel
- 16 hava aracı
- 39 narkotik dedektör köpeği
katıldı. Geniş çaplı çalışma, Türkiye genelinde uyuşturucu ağlarına ağır darbe vurdu.
Tonlarca Uyuşturucu ve Milyonlarca Hap Ele Geçirildi
Yapılan aramalarda:
- 580 kilogramdan fazla uyuşturucu madde
- 1 milyon 108 bini aşkın uyuşturucu hap
ele geçirildi. Bu miktar, son dönemin en büyük operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.
Yüzlerce Şüpheli Yakalandı
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 839 şüpheliden:
- 349’u tutuklandı
- 115 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi
Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.
Birçok İlde Büyük Yakalamalar
Operasyonlar kapsamında özellikle büyük şehirlerde dikkat çeken miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul, Van, İzmir, Ankara ve birçok ilde yapılan baskınlarda farklı türde uyuşturucu maddeler ve sentetik haplar bulundu.
“Gençlerimizi Korumakta Kararlıyız”
Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda toplumsal bir mücadele olduğuna dikkat çekti.
Açıklamalarda, gençleri hedef alan suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Mücadele Sürecek
Güvenlik birimleri, uyuşturucu ticaretine karşı operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.
Amaç, hem suç ağlarını çökertmek hem de toplum sağlığını korumak.