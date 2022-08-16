Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir anda başlayan fırtına felaketi getirdi.

Hipodrım Caddesi'ndeki site inşaatında bulunan tahtalar, fırtınanın etkisiyle uçuşmaya başladı.

Bu sırada inşaatta görevli Hacettepe Üniverisitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk (21), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü öğrencisi Ege Kıratlı (21) ile ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre Çetin (22), yakınlarındaki beton kalıplarının altında kaldı.

Kurtarılan gençler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı.

21 yaşındaki genç kurtarılamadı

Taha Öztürk, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti; Kıratlı ve Çetin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"Öğrencimiz elim kaza sonucu vefat etmiştir"

Taziye mesajı yayımlayan Hacettepe Üniversitesi'nce "Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, Ankara'da yaşanan fırtına nedeniyle meydana gelen elim kaza sonucu vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.

İlk iş günü olduğu ortaya çıktı

Taha Öztürk'ün, dün stajyer olarak ilk gününü geçirdiği öğrenildi. Öztürk'ün cenazesi, ikindi vakti Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak namaz sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İnşaat durduruldu

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, inşaattaki çalışmalar durduruldu.