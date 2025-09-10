Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.



Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,81 arttı. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,55, işçilik endeksi yüzde 0,61 artarken; yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 18,90, işçilik endeksi yüzde 30,35 yükseldi.

BİNA DIŞI YAPILAR ENDEKSİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık yüzde 2,06, yıllık yüzde 23,51 artış gösterdi. Aylık olarak malzeme endeksi yüzde 2,53, işçilik endeksi yüzde 1,12 artarken; yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 19,21, işçilik endeksi yüzde 33,32 yükseldi.