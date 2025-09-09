Türkiye - Polonya Maç Sonucu: 91-77

Çeyrek final mücadelesinde Polonya ile karşılaşan millilerimiz, rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettirdi. Türkiye - Polonya maç sonucu 91-77 oldu. Ay-Yıldızlılar, etkili savunma ve hızlı hücumlarla farklı bir galibiyet aldı.

Alperen Şengün’den Tarihe Geçen Triple-Double

Karşılaşmanın yıldızı Alperen Şengün oldu. Genç pivot, triple-double yaparak EuroBasket tarihine geçen beşinci oyuncu, ilk Türk basketbolcu unvanını aldı. Bu tarihi başarı, Türkiye’nin basketbol serüvenine altın harflerle yazıldı.

Türkiye Yeniden Yarı Finalde

2001 Avrupa Şampiyonası’ndan sonra ilk kez yarı finale kalan Türkiye Milli Basketbol Takımı, madalya yolunda büyük bir avantaj elde etti. Milliler, yarı finalde Litvanya - Yunanistan maçının galibiyle karşılaşacak.