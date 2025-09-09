Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli köyünde, yaşam mücadelesi veren %90 engelli Yılmaz'ın yüzünde, uzun zamandır beklediği gülümseme nihayet belirdi. Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği, kahraman polis memuru Mustafa Şahin'in iyilik dolu kalbiyle birleşerek, Yılmaz'ın en büyük hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Kahramanmaraş'ta son bir haftada beş engelli vatandaşın hayatına dokunan dernek, bu kez rotasını Adıyaman'a çevirdi. Ekipler, Gedikli köyüne ulaştığında Yılmaz'ın gözlerindeki umudu ve bir o kadar da içten gelen o mütevazı isteği gördü: Akülü bir araç. Bu, Yılmaz için sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda dış dünyayla bağlantı kurma, özgürce hareket etme ve belki de en önemlisi, hayata daha sıkı tutunma anlamı taşıyordu.

Galatasaray Aşkı ve Bir Atkının Sıcaklığı

Yılmaz'ın kalbinde Galatasaray'a duyduğu derin sevgi de unutulmadı. UltraAslan Kahramanmaraş yöneticilerinden Ömer Altay'ın gönderdiği orijinal Galatasaray atkısı, Yılmaz'ın boynuna sarıldığında, sadece bir kumaş parçası değil, aynı zamanda tuttuğu takımın sıcaklığını ve taraftarların sevgisini taşıyordu.

Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği'nden yapılan yürek ısıtan açıklamada, "Yılmaz kardeşimizin 'en büyük hayalim' dediği akülü arabasını kendisine hediye ettik. Kardeşimizin bir diğer büyük hayali ise imzalı bir Galatasaray forması. İnşallah bu hayalini de en kısa zamanda gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Her daim destekleriyle yanımızda olan hayırsever polis ağabeyimiz Mustafa Şahin'e gönülden teşekkür ediyoruz" denildi.

Bir Dokunuşla Değişen Hayatlar

Bu hikaye, sadece bir akülü araç teslimatının ötesinde bir anlam taşıyor. Bu, insanların birbirine umut olabildiğinin, küçük dokunuşların bile koca bir dünyayı değiştirebildiğinin en güzel kanıtı. Mustafa Şahin gibi hayırseverler ve Şahbaz Derneği gibi yüreği insan sevgisiyle dolu kuruluşlar sayesinde, Yılmaz gibi pek çok kişi, hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Ve biliyoruz ki, bir sonraki hayal olan imzalı Galatasaray forması da en kısa sürede Yılmaz'ın yüzünde aynı tebessümü yaratacak. Çünkü umut, iyilikle beslenir ve asla tükenmez.