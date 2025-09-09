Kahramanmaraş’ta yapımı süren konutların bulunduğu bir şantiyede yaşanan ilginç ve tehlikeli görüntüler dikkat çekti.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’ndeki şantiye alanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, şantiyede çalışan bir işçi, kule vinçte bağlı zincir yardımıyla inşaat alanına indirildi.

İş güvenliği kurallarını hiçe sayan bu tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, işçinin zincire tutunarak vinçle aşağıya indiği görülürken, durumu izleyenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere birçok kullanıcı “Görevimiz Tehlike” yorumları yaptı.

iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı olan bu tür uygulamaların büyük risk taşıdığına dikkat çekerek, şantiye alanlarında güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulandı.