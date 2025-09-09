Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla, hava koşullarının elverdiği ölçüde drone ile özel trafik denetimleri gerçekleştirilecek.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından, şehirlerarası karayollarında ihlallerin önüne geçilmesi hedefiyle yoğun trafik akışının yaşandığı güzergâhlar ile kavşak konumundaki kesimlerde 05.09.2025 – 03.11.2025 tarihleri arasında il genelinde hava araçlarıyla denetim yapılacak.

Havadan gerçekleştirilecek denetimlerde, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, sağ şerit veya bankette uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip ve karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme gibi kural ihlallerinin tespiti amaçlanıyor.

Ayrıca, trafik kazalarına yol açabilecek diğer ihlaller de takip edilerek güvenli bir ulaşım için gerekli tedbirler uygulanacak.