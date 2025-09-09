Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.15 sıralarında Kötüre Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan birinde bulunan 2 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afşin İtfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları titiz bir çalışmayla bulundukları yerden kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.