Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Doğanlıkarahasan Mahallesi’nde gerçekleştirilen Maraş Biberi hasadı programına katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya’nın da yer aldığı programda üreticilerle bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, hasadın bereketli olmasını diledi.

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Görgel, şöyle konuştu:

“Şehrimiz gerek iklimi gerek doğasıyla birbirinden önemli coğrafi ürünlere sahiptir. Bugün hasadını yaptığımız ‘Maraş Biberi’ de Kahramanmaraş’ımızın sahip olduğu 31 Coğrafi işaretli üründen biridir. Maraş Biberi’nin, bugün şehrimizde 13 bin dekar alanda yaklaşık 30 bin ton yıllık üretime ulaşmıştır. 500’ün üzerinde çiftçimiz Maraş Biberi’nin üretimini yapmaktadır. Maraş Biberi’nin yetiştiriciliğinin çoğaltılması amacıyla geçtiğimiz yıl Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından yaklaşık 1 Milyon Fide çiftçimize %75 hibe ile verilmiştir. Şehir genelinde Maraş Biberi’nin pul kırmızı biber, toz kırmızı biber, ipek pul kırmızı biber ve isot olarak işlenerek satışı noktasında 66 firmamız faaliyet göstermektedir. v Kahramanmaraş, biber yetiştiriciliğinde Türkiye’de 4’ncü, pul biber üretiminde ise 1. sırada yer almaktadır. Aynı zamanda şehrimiz biber ihracatı yapan iller arasında yer almaktadır.” cümlelerini kaydetti.

Başkan Fırat Görgel açıklamalarının devamında, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin hem Coğrafi İşaretli Ürün sayısını artırmak hem de bu ürünlerimizin pazar payını ve katma değerini yükseltme amacıyla bu dönem içerisinde daha da fazla gayret göstereceğiz. Bu yıl tarıma verdiğimiz destek, gerek fideler gerekse sulama destekleriyle birlikte 60 Milyon TL’yi aştı. Önümüzdeki dönem için de arkadaşlarımız çiftçimizden taleplerini Ekim ayı itibariyle toplamaya başlayacak. İnşallah çiftçimize maraş biber fidesi desteğinde bulunacağız. Coğrafi işaretli ürünlerimizle de ilgili bilgi vermek isterim. Şuan şehrimizin 31 mahreç işaretli ürünü bulunuyor. Biz 50 yeni ürünle ilgili de süreçleri başlattık. Bunlar arasında tarım ürünü olarak; Maraş Sıkma Zeytinyağı, Maraş Zeytini, Maraş Urmu Dutu, Maraş Abbas İnciri, Elbistan Lahanası, Göksun Elması ve Maraş Fıstığı yer alıyor. Kalan ürünlerimiz de gıda ve el sanatları üzerine. Biz şehrimizin her bir değerine sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz inşallah. Coğrafi işaretli ürünümüz Maraş Biberi hasadının çiftçimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak daima çiftçimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.