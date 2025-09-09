Kahramanmaraş Barosu, 2025-2026 adli yıl açılış programını düzenledi. Düzenlenen programda hukuk camiası bir araya gelirken, avukatların, hakim ve savcıların yanı sıra adliye çalışanları, stajyer avukatlar, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri de katılım sağladı.

Programda konuşan Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Mehmet Kaan Kır, yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, adaletin tecelli ettiği ve milletin adalete güveninin arttığı bir dönem olması temennisi dile getirdi.

Programda meslektaşlara başarılar dilenirken, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden hukukçular başta olmak üzere vefat eden tüm meslek mensupları rahmetle anıldı.

Baro yönetimi tarafından dile getirilen sorunlar arasında, avukatlık ücretlerinin yetersizliği, CMK ücretlerinin düşük ve geç ödenmesi, avukatlara yönelik artan saldırılar, adliyelerdeki fiziki yetersizlikler ve stajyer avukatların sosyal güvenceden yoksun olması öne çıktı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, 6 Şubat depremleri sonrasında yargı camiasının yaşadığı çeşitli sorunları çözüme kavuşturmak adına atılan adımları ele aldı.

Programda, meslekte 40. ve 50. yılını dolduran avukatlara plaket takdim edildi. Tören, aşure ikramı ile sona erdi.