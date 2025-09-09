Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı-koca yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Afşin-Elbistan karayolu Çağılhan Mahallesi kavşağı yakınlarında seyir halinde olan 55 ADR 257 plakalı otomobil, sürücüsü Veli Yarar’ın (67) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araç, yol kenarında durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücü Veli Yarar ile yanında bulunan eşi Huriye Yarar’ın (63) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.