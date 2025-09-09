Onikişubat Belediyesi, “önceliğimiz eğitim” anlayışıyla bu yıl da öğrencilerin yanında oluyor. Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın talimatıyla, 84 kırsal mahalledeki ilköğretim okullarında 1. sınıfa başlayan yaklaşık 7 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtılıyor.

Eğitimi belediyecilik hizmetlerinin merkezine koyan Onikişubat Belediyesi, bilgi ve kültür evleri, gündüz bakımevleri, gençlik merkezleri ve kurslarla altyapıyı güçlendirirken, kırsaldaki çocuklara sunduğu sosyal desteklerle fırsat eşitliğini artırıyor.

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk günlerinde öğrencileri yalnız bırakmayan Başkan Toptaş, Hacıağlar Mahallesi’ndeki Hasan ve Zehra Tıraş Vakfı İlkokulu ile Önsen Mahallesi’ndeki Yeşilyurt İlkokulu’nda çocuklara kırtasiye setlerini takdim etti.

Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Toptaş, eğitime verdikleri öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

“Öncelikle yeni eğitim öğretim yılımız inşallah hayırlara vesile olsun. Bizler de Onikişubat Belediyesi olarak ilçemizde elimizden geldiğince eğitim konusunda ebeveynlerimizi ve öğrencilerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Bu kapsamda geçen sene olduğu gibi bu yıl da 84 kırsal mahallemizdeki ilköğretim okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize kırtasiye destek yardımlarını gerçekleştiriyoruz. Hediye takdimlerini kendilerine yapıyoruz. Yaklaşık 7000 civarında bir destek sağladık. Tabii ki elimizden geldiğince buradaki özellikle daha dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerimizi desteklemeye çalışıyoruz.”

“Eğitimin her anında öğrencilerimizin yanındayız”

Başkan Toptaş, yalnızca kırtasiye yardımıyla değil, fiziki yatırımlar ve sosyal desteklerle de eğitime katkı sunduklarını belirterek, “İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde yine hem kırsalda hem merkezde öğrencilerimizin çok daha iyi eğitim almaları noktasında farklı çalışmalarımız olacak. Dün de Gündüz Bakımevi’mizin açılışını gerçekleştirmiştik. Aslında her yaş grubundaki öğrencilerimizin çok daha iyi seviyeye gelebilecekleri fiziki ortamları da oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlik Merkezimizi oluşturacağız, etüt merkezlerimizi oluşturacağız. Hem Kale’de hem de Şehit Abdullah Çavuş Mahallemizde şu an gençlik merkezlerimizi inşallah en kısa süre içerisinde tamamlayacağız” dedi.