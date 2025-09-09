Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobil takla atarak hurdaya döndü. Kazada sürücünün yaralı halde kurtulması büyük bir mucize olarak değerlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık’ta seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında kontrolden çıkan otomobiliyle takla attı. Araç metrelerce savrulduktan sonra kullanılmaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücünün tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.