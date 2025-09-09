Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesini amaçlayan çalışmalar kapsamında, Türkoğlu’nun Yeşilyöre Mahallesi’ne modern bir köprü kazandırıldı.

Uzun yıllardır Yeşilyöre sakinlerinin yoğun olarak kullandığı, ancak dar yapısı ve yıpranmış durumu nedeniyle trafik güvenliğini tehdit eden eski köprü, yerini 10 metre genişliğinde ve 15 metre uzunluğunda modern bir köprü menfeze bıraktı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda tamamlanan yeni köprü menfez, mahalle ile ilçe merkezi arasındaki bağlantıyı güçlendirdi.

Yeni köprü sayesinde vatandaşların ulaşımda yaşadığı zorluklar ortadan kalkarken, trafik güvenliği de önemli ölçüde artırıldı.

Büyükşehir Belediyesinin kırsal mahallelere yönelik ulaşım yatırımları, sadece fiziki altyapıyı değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik yaşamı da doğrudan etkiliyor.

Yeşilyöre’de yaşayan vatandaşlar, mahalleye kazandırılan yeni ve modern köprü menfezin mahallelerin ilçe merkezine entegrasyonunu hızlandırdığını ifade ederek çalışmalarından dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.