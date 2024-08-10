Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin gündemindeki Instagrama erişim yasağıyla ilgili açıklamada bulundu.

9 gün önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate almayan Instagram'a erişim yasağı geldi.

Türkiye'nin şartlarını kabul etmeyen, kurallara uymayan platformun yöneticileri ile görüşmeler başladı.

Terör paylaşımlarını, cinsel istismar hesaplarını ve buna benzer birçok suç içerikli paylaşım ve hasaba geçit veren Instagram'a bu paylaşımların kaldırılmadan erişim engelinin de kaldırılmayacağı iletildi.

"SON DÜZLÜKTEYİZ"

Kamuoyunda geniş yankı bulan olaya ilişkin görüşmeler devam ederken konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sık sık halkı bilgilendiriyor.

Uraloğlu son açıklamasında görüşmelerin son aşamaya geldiğini belirtti.

Uraloğlu şöyle konuştu:,

“Kendilerini uyardık ve böyle bir erişime engel getirme kararı aldık.

Şu ana kadar 3 tane geniş katılımlı toplantı yapıldı. Ama arkadaşlarımız görüşmeye devam ediyor. Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor. Son düzlükteyiz.

"YASAKÇI BİR GÖRÜNÜMDE OLMAK İSTEMİYORUZ"

Fazla uzatmadan. Biz kesinlikle yasakçı bir görünümde olmak istemiyoruz. Çok net söylüyorum.

Bizim özgürlük anlayışımız sosyal medya platformlarından çok daha yukarıdadır. Onlar hiçbir uyarı yapmadan kapatabiliyor engelleyebiliyorlar.

Ama biz gerekli uyarıları yaparak yaptırımları uyguluyoruz. Zannediyorum ki çok uzatmadan anlaşırız. Biz de o anlamda vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamış oluruz."