Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 14 modellerini görücüye çıkarmış ve birkaç yeni özellik sunmuştu.

En yeni iPhone Pro modellerinin kullanıcıları, kamera modülünün hemen alt kısmında bulunan daire şeklindeki sensörün ne işe yaradığını merak ediyor.

Daire yalnızca en yeni iPhone Pro modellerinde ve belirli iPad Pro modellerinde bulunur ve aslında çok kullanışlıdır, cihazın en harika uygulama ve özelliklerinden bazılarını etkinleştirir

LİDAR tarayıcı

Kamera dizisinin içine yerleştirilmiş olan daire, aslında bir LiDAR tarayıcıdır (Işık Algılama ve Mesafe Belirleme anlamına gelir).

Basitçe söylemek gerekirse bu özellik, nesnelerin ne kadar uzakta olduğunu hesaplamak için lazerleri kullanan bir derinlik sensörüdür.

Darbeli bir lazerle bir nesneyi hedefleyerek ve ışığın geri gelmesinin ne kadar sürdüğünü ölçerek çalışır.

iPhone'larda LİDAR sensörü, nesnelerin ne kadar uzakta olduğunu 'algılayan' gelişmiş fotoğrafçılık ve artırılmış gerçeklik uygulamaları için kullanılıyor. Örneğin, LİDAR sensörü sayesinde bir kişinin boyunu ölçebilirsiniz.

Apple, resmi web sitesinde LİDAR sensöründen şöyle bahsediyor:

LiDAR Tarayıcı, 5 metreye kadar çevredeki nesnelere olan mesafeyi ölçer, hem iç hem de dış mekanlarda çalışır ve nano saniyelik hızlarda foton seviyesinde çalışır. Apple'ın kendi Measure uygulaması gibi uygulamaların uzunlukları, genişlikleri ve alanı kesin doğrulukla ölçmesine ve hatta LiDAR sensörünü kullanarak insanların boyunu ölçmesine olanak tanır.

Sensör, ayrıca Pro modellerdeki kameranın özellikle düşük ışık koşullarında daha iyi fotoğraflar çekmesine yardımcı oluyor ve otomatik odaklamanın daha hızlı çalışmasını sağlıyor.

LİDAR sensörü nedir

LİDAR (Light Detection and Ranging) sensörü, çevresel nesnelerin ve yüzeylerin uzaklık, şekil, boyut ve hız gibi özelliklerini ölçmek için kullanılan bir tür uzaklık ölçüm sensörüdür.

LİDAR, genellikle lazer ışığı veya başka bir tür elektromanyetik radyasyon kullanarak çalışır.

LİDAR teknolojisi, çeşitli uygulama alanlarında kullanılmaktadır, özellikle otonom araçlar (otomobiller, insansız hava araçları), harita oluşturma, çevresel izleme, arazi tarama ve güvenlik sistemleri gibi.

LİDAR sensörleri, yüksek hassasiyetleri nedeniyle özellikle otonom araçlar için çok önemlidir.

Araçlar, çevrelerini daha iyi anlamak ve nesneleri algılamak için LİDAR verilerini kullanarak güvenli bir şekilde sürüş yapabilirler.