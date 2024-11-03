İran'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Depreme ilişkin veriler İran Ulusal Sismoloji Merkezinden paylaşıldı.

Yerel saatle 05.16'da kaydedilen depreme ilişkin verilere göre, 5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Germser ilçesi.

BAŞKENT TAHRAN'DAN DA HİSSEDİLDİ

Deprem, başkent Tahran'dan da hissedilirken deprem sonrası birçok vatandaş panik yaşadı.

Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde, Simnan Kriz Yönetimi Merkezinden de açıklama geldi.

Açıklamada, bölgeye ekiplerin gönderildiğini ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.